MasterChef kim elendi, kim gitti? Elenince şeflere tepki gösterdi! İşte MasterChef’e veda eden isim…

MasterChef kim elendi, kim gitti? Elenince şeflere tepki gösterdi! İşte MasterChef’e veda eden isim…

MasterChef'in son bölümünde eleme oyunu oynandı. Eleme potasında yer alan Alican, Mustafa, Ekin ve Yasin, Somer Şef'in hazırladığı dil balığından oluşan yemeği en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef’te duygu dolu anlar yaşandı. Eleme oyununda birinci Ekin, ikinci ise Yasin oldu. Geriye Alican ve Mustafa kaldı. Yasin gözyaşlarına engel olamadı. İşte MasterChef son bölümde elenen isim…

MASTERCHEF ELENEN İSİM: MUSTAFA

Mustafa, “Alican’ın tabağı benimkinden iyi değildi.” diyerek şeflere tepki gösterdi. Mustafa’ya Mehmet Şef “Bugüne kadar MasterChef adaletliydi de bundan sonra mı adaletli değildi” şeklinde cevap verince, Mustafa önlüğünü çıkarıp stüdyoyu terk etti.

ELENİNCE ŞEFLERE TEPKİ GÖSTERDİ!

YASİN GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI!

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Batuhan

Batuhan'ın belirlediği isim: Ekin

Kırmızı takımın kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Yasin ve Kıvanç eşit oy aldı.

Bu durumda takım kaptanı Kıvanç eleme potasında gidecek ismi belirledi.

Kıvanç'ın belirlediği 2. eleme adayı: Yasin

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat

Rıfat’ın belirlediği 1.eleme adayı: Mustafa

Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Suna 2 oy, Cemre ve Alican 4’er oy aldı.

Bu durumda takım kaptanı suna eleme potasında gidecek ismi belirledi.

Suna‘nın belirlediği 2. eleme adayı: Alican