MasterChef kim elendi, kim gitti? Elenince şeflere tepki gösterdi! İşte MasterChef’e veda eden isim…

MasterChef’te duygu dolu anlar yaşandı. Eleme oyununda birinci Ekin, ikinci ise Yasin oldu. Geriye Alican ve Mustafa kaldı. Yasin gözyaşlarına engel olamadı. İşte MasterChef son bölümde elenen isim…
MASTERCHEF ELENEN İSİM: MUSTAFA
Mustafa, “Alican’ın tabağı benimkinden iyi değildi.” diyerek şeflere tepki gösterdi. Mustafa’ya Mehmet Şef “Bugüne kadar MasterChef adaletliydi de bundan sonra mı adaletli değildi” şeklinde cevap verince, Mustafa önlüğünü çıkarıp stüdyoyu terk etti.
ELENİNCE ŞEFLERE TEPKİ GÖSTERDİ!
YASİN GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI!
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Batuhan
Batuhan'ın belirlediği isim: Ekin
Kırmızı takımın kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Yasin ve Kıvanç eşit oy aldı.
Bu durumda takım kaptanı Kıvanç eleme potasında gidecek ismi belirledi.
Kıvanç'ın belirlediği 2. eleme adayı: Yasin
BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat
Rıfat’ın belirlediği 1.eleme adayı: Mustafa
Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Suna 2 oy, Cemre ve Alican 4’er oy aldı.
Bu durumda takım kaptanı suna eleme potasında gidecek ismi belirledi.
Suna‘nın belirlediği 2. eleme adayı: Alican