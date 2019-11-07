MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef’e veda eden isim…

MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef’e veda eden isim…

MasterChef'te eleme gecesi sona erdi ve bir kişi hayallerine veda etti. Bu hafta eleme adayları arasında Suna, Güzide, Eda ve Mustafa yer aldı. Şeflerin istediği yemeği en iyi Suna pişirdi ve birinci oldu. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef’te gün geçtikçe yemekler de zorlaşıyor. Yarışmacıların arasında ki kavgalar bir an olsun dinmek bilmiyor. Son bölümde dört eleme adayı en iyi yemeği yapabilmek için her şeylerini ortaya koydular. Birinci Suna, ikinci ise Güzide oldu. Peki MasterChef’te kim elendi? Eda mı yoksa Mustafa mı?

MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM: EDA

KIRMIZI TAKIMIN DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlığı kazanan isim BATUHAN oldu ve eleme adayı olarak EDA‘yı seçti.

Kırmızı takımda yapılan oylamada RIFAT ve GÜZİDE 4'er oy aldı ve takım kaptanı olan Eda eleme potası için GÜZİDE‘yi seçti.

MAVİ TAKIMIN DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef’in Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Balkanlar’a özgü nefis bir menü vardı. Yarışmacılar, pırasa böreği, ciğer sarma, kuzu kol kapama, çene çarpan çorbası ve trileçe tatlısı yaptı. Oylama sonucunda dokunulmazlığı 4-3 skorla kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA ve SUNA

Dokunulmazlığı kazanan KIVANÇ eleme adayı olarak MUSTAFA‘nın ismini beirledi.

Mavi takımın oylaması sonucu en çok oyu alan SUNA ve YASİN oldu. Bu durumda kaptan olan Cemre yeniden oy kullandı ve ikinci eleme adayı olarak SUNA‘yı seçti.