MasterChef kim elendi, kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef yaşananlar…

Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef’te eleme heyecanı son hızıyla devam ediyor. Ana yarışma kadrosunda olacak son üç kişi için kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef’te bu akşam ilk olarak Mutancana yemeği yaptı. Yaratıcılık bölümünde ise yarışmacılara işkembe verildi ve hünerlerini sergilenmesi istendi. İşte 15 Ağustos MasterChef yaşananlar…

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bu akşam ilk olarak Osmanlı mutfağından Mutancana yemeği yapıldı. Yarışmacılar bu zorlu yemeğe yaparken hayli uğraştı ve final turuna katılmaya hak kazanan beş isim oldu. İşte MasterChef kazanan ve elenenler…

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Mutancana yemeğini en iyi Celal, Arem, Ebru, Büşra ve Çağla final turunda yarıştı. Final turunda ise yarışmacılara işkembeden yemek yapmaları istendi. Ebru yemeğini yetiştirmeyi başaramazken, kalan dört isim arasından Arem yarışmaya ilk veda eden kişi oldu. Büşra'nın yaptığı yemek de jüri üyeleri tarafından yeterli görüşmesi ve Büşra da yarışmaya devam edemedi. MasterChef'te bu akşam son ikiye kalan isimler Çağla ve Celal olurken, MasterChef ana kadroya katılan 14. isim olan ve bu akşamın en güzel yemeğini yapan isim Celal oldu.

