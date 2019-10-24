MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte MasterChef eleme adayları…

MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte MasterChef eleme adayları…

MasterChef'te yarışmacılar gittikçe azalıyor, heyecan ise artıyor. Son bölümlerde iki takım dokunulmazlık oyununu da Yasin'in kaptanlığını üstlendiği Kırmızı Takım kaybetti. Peki MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte MasterChef eleme adayları...

MasterChef’te yemekler zorlaşıyor, zayıf yarışmacılar eleniyor. Birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi içinde bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Birinci dokunulmazlığı Mustafa kazandı ve eleme adayı olarak Faruk Batuhan’ın ismini verdi. Kırmızı takım kendi içinde oylama yaptı. Alican ve Eda 4'er oy aldığı için eleme adayını takımın kaptanı olan Yasin belirledi. Yasin, Alican'ın ismini verdi.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise dokunulmazlığı Eda kazandı ve eleme adayı olarak Mustafa’nın ismini belirledi. Takım kendi içinde oylama yaptı. Yasin ve Batuhan eşit oy alınca takım kaptanı Yasin, eleme potasına Batuhan’ı yolladı.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM: FARUK BATUHAN

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

