MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte MasterChef eleme adayları…

MasterChef’te yemekler gittikçe zorlaşıyor. Yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için mücadele ediyor. Son bölümde; Türkiye’ye özel köfteler; Akçaabat köfte, ekşili köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, Bursa pideli köfte yapıldı. Mavi takımın yaptığı köfteler daha çok beğenildi ve dokunulmazlığı aldılar.
MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM: YEKATERİNA
BİRİNCİ ELEME ADAYLARI
En iyi tabağı ortaya koyan BATUHAN dokunulmazlığı kazandı.
Batuhan'ın belirlediği eleme adayı: GÜZİDE
Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: YEKATERİNA
İKİNCİ ELEME ADAYLARI
En iyi tabağı ortaya koyan ALİCAN dokunulmazlığı kazandı.
Alican’ın belirlediği eleme adayı: CEMRE
Kırmızı takımın belirlediği eleme adayı: EKİN
KAPTAN EKİN KENDİNİ ATEŞE ATTI
Kırmızı takımda oylama sonucu Ekin 4, Rıfat 4, Murat 4 oy aldı. Kural gereği takımın kaptanı potaya gidecek ismi belirliyor. Kaptan Ekin arkadaşlarını eleme potasına göndermek yerine kendi kendini seçti.
ELEME ADAYLARI: EKİN, CEMRE, GÜZİDE VE YEKATERİNA
1. EKİN
2. GÜZİDE
3. CEMRE