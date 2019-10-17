MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte MasterChef eleme adayları…

MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte MasterChef eleme adayları…

MasterChef yarışmasının son bölümünde heyecan doruktaydı. Takımların birinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kaybetti. Mavi takımdan Güzide ve Yekaterina eleme potasına girmişti. Peki MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte MasterChef eleme adayları...

MasterChef’te yemekler gittikçe zorlaşıyor. Yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için mücadele ediyor. Son bölümde; Türkiye’ye özel köfteler; Akçaabat köfte, ekşili köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, Bursa pideli köfte yapıldı. Mavi takımın yaptığı köfteler daha çok beğenildi ve dokunulmazlığı aldılar.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM: YEKATERİNA

BİRİNCİ ELEME ADAYLARI

En iyi tabağı ortaya koyan BATUHAN dokunulmazlığı kazandı.

Batuhan'ın belirlediği eleme adayı: GÜZİDE

Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: YEKATERİNA

İKİNCİ ELEME ADAYLARI

En iyi tabağı ortaya koyan ALİCAN dokunulmazlığı kazandı.

Alican’ın belirlediği eleme adayı: CEMRE

Kırmızı takımın belirlediği eleme adayı: EKİN

KAPTAN EKİN KENDİNİ ATEŞE ATTI

Kırmızı takımda oylama sonucu Ekin 4, Rıfat 4, Murat 4 oy aldı. Kural gereği takımın kaptanı potaya gidecek ismi belirliyor. Kaptan Ekin arkadaşlarını eleme potasına göndermek yerine kendi kendini seçti.

ELEME ADAYLARI: EKİN, CEMRE, GÜZİDE VE YEKATERİNA

1. EKİN

2. GÜZİDE

3. CEMRE