MasterChef Masterclass ödülünü kazanan belli oldu! 27 Ağustos MasterChef yaşananlar…

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef’te dün akşam MasterClass ödül oyunu oynandı. Yarışmanın şef jürilerinde Somer Şef, yarışma öncesinde turşu ve salça yapmanın inceliklerini anlattı. Sonrasında yapılan yemekler ile birlikte yarışmanın kazananı Ayyüce oldu. İşte MasterChef 27 Ağustos’ta yaşananlar…

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede fenomen halinde gelen yemek yarışma programı MasterChef, dün akşam 38. bölümü ile seyirci ile buluştu. MasterClass oyununun oynandığı akşamda, eleme adayları da belli oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Somer Şef'in verdiği turşu ve salça yapmanın teknikleri eğitimi sonrasında yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Şefler, yarışmacılardan domates çorbası yapmalarını istedi ve Ayyüce, Sefa, Celal, Tanya, Esra ve Uğur'un yaptığı çorba en beğenilen çorba oldu. Sonraki etapta yarışmacılardan yaratıcı yemek yapmaları istendi. 5 yarışmacının yaptığı yemekler içerisinde şefler, Ayyüce'nin yaptığı yemeği beğendi ve Ayyüce MasterChef MasterClass yarışmasının birincisi olarak ödülün sahibi oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYLAR

Programın çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde, mavi takımdan Duygu dokunulmazlık oyununu kazanan isim olmuştu. Duygu, eleme adayı olarak ise Uğur'u söyledi. Haftanın 4. eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda Gülşah oldu.

Eleme adayı olan Gülşah, dokunulmazlık oyununu kazanmasıyla birlikte eleme potasından çıktı ve Emir'i eleme adayı olarak seçti. Son eleme adayı ise, yapılan oylama sonucunda Ayyüce oldu.