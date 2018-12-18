MasterChef Murat bilgisayar korsanlığı da yapmış | Son dakika haberleri

Geçtiğimiz gün bir papağana uyguladığı işkenceyi sosyal medyadan paylaşan MasterChef Murat Özdemir'in 21 gün süreyle akıl hastanesinde yatacağının açıklanmasından sonra eski suçları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Murat Özdemir'in daha önce bilgisayar korsanlığı yapmaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

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Radyo VİVA’da Emrullah Ersinç, Özkan Tamirak ve Barış Kocaoğlu’nun sunduğu Ağır Masa adlı programda Murat Özdemir hakkında kamuoyuna yansımayan bilgiler paylaşıldı.

6 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

MasterChef Murat'ın 1999'da Bodrum Gölköy'de evlendiği, eşinden boşandıktan sonra eski karısını taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Bıçaklama olayından sonra dalak ve böbreği alınan MasterChef Murat'ın, aralarında uyuşturucu, bilgisayar korsanlığı da dahil olmak üzere 6 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.