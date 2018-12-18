MasterChef Murat bilgisayar korsanlığı da yapmış | Son dakika haberleri
Radyo VİVA’da Emrullah Ersinç, Özkan Tamirak ve Barış Kocaoğlu’nun sunduğu Ağır Masa adlı programda Murat Özdemir hakkında kamuoyuna yansımayan bilgiler paylaşıldı.
6 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ
MasterChef Murat'ın 1999'da Bodrum Gölköy'de evlendiği, eşinden boşandıktan sonra eski karısını taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Bıçaklama olayından sonra dalak ve böbreği alınan MasterChef Murat'ın, aralarında uyuşturucu, bilgisayar korsanlığı da dahil olmak üzere 6 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.