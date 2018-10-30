Masterchef Murat kimdir? Murat Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı…

Masterchef Murat'ın hayatı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Daha önce yine TV8 ekranlarında 'Yemekteyiz' programında gördüğümüz Murat, o programda da oldukça dikkat çekmişti. Murat, gerek kişiliği, gerek performasıyla büyük ilgi çekiyor. İşte Murat Özdemir'in hayatı...

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Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda yarışan isimler merakla araştırılıyor. Peki MasterChef Murat kimdir? Survivor’ın da ilk yarışmacısı belli oldu. Yeni sezonun ilk yarışmacısı MasterChef programında yarışan Murat Özdemir oldu. İşte Murat Özdemir’in hayat hikayesi hakkında merak edilenler..

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR? İŞTE MASTERCHEF MURAT

Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Geçen günlerde TV8'de ekrana gelen ‘Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, ‘Survivor 2019' için şunları söylemişti: “Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak.

Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına. Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor.”