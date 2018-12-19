Masterchef Murat Özdemir hapse girecek mi? Murat Özdemir olayında son durum…

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Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, geçtiğimiz gün evinde beslediği papağanına işkence yaptığı videoyu sosyal medya sayfasından paylaşarak büyük tepki toplamıştı. Yaşanan bu olay sonrası harekete geçen kolluk kuvvetleri Özdemir’i gözaltına almış daha sonra Murat Özdemir, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede verilen karara göre, Masterchef Murat Özdemir, tedavi görmek üzere 21 gün boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi. Peki Murat Özdemir, hapse girecek mi?

“EŞYA OLARAK KABUL EDİLİYOR”



Şu sıralar internet kullanıcıları Murat Özdemir’in hapse girip girmeyeceği konusunu merak ediyor. Konuyla alakalı bilgi aldığımız Avukat Begüm Gürel, kanun hükmünde hayvana eziyetin ceza sayılmadığını ve Murat Özdemir’in bundan dolayı hapis cezası alamayacağını belirtti. Begüm Gürel “Hayvanlara yapılan eziyetlerin ve verilen zararların, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki ne yazık ki sadece sahipli hayvanlara ilişkin. Esasen Türk Ceza Kanununda bu suçun hangi başlık altında düzenlendiği de aslında gösteriyor ki; hayvanlar hala bir canlı olarak dahi değerlendirilmiyor. Çünkü; kanuni düzenleme TCK 151 Maddesinde ‘Mala Zarar Verme’ başlığı altında yer alıyor. Yani eşya olarak kabul ediliyor.

“SADECE İDARİ PARA CEZASI VERİLEBİLİR”



Bunun yanı sıra buradaki diğer sorun; suçun takibinin hayvan sahibinin şikayetine bağlı olması. Yani savcılık ihbar üzerine ya da resmen bu soruşturmayı başlatamıyor. Düzenleme böyle olunca da ne oluyor, biz bir hukuk devleti olduğumuz için, kanunda yer alandan başka bir tespit ve değerlendirme yapamıyoruz. Suçun kanuni unsurları oluşmadığından ceza veremiyoruz. Murat Özdemir açısından da durum böyle. Şikayet hakkı kendisine ait ama hayvana eziyeti eden, zararı veren kişi de yine kendisi. Kişinin işlediği suçtan kendisini şikayet ettiğine pek rastlamadık. Hal böyle olunca, o zaman ne oluyor; şikâyet hakkı sahibi Murat Özdemir şikâyet hakkını kullanmadığı için, bu olaya ilişkin soruşturmanın da şikayet yokluğundan yapılamaması gerekiyor. Burada medyadan takip ettiğimiz kadarıyla Murat Özdemir aleyhinde sadece idari para cezası verilebilir” ifadelerini kullandı.

BU DURUMU AŞMAK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?



Avukat Gürel: “Bu durumu aşmak için yapılması gerekenlere ve atılması gereken adımlar ise; “Hayvanların korunması için ve bir canlı olduklarının kabulü için yeni bir kanun hazırlığı var. Bu sürecin ihtiyaçlara hizmet etmesi için Hayvan Hakları Derneklerinin, Hayvanların Korunması için Kurulan Sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve önerilerini dinlemek gerekiyor. Hayvanlara yapılan eziyetlere ilişkin caydırıcı cezalar öngörülmemesi halinde toplum vicdanında oluşan tahribat daha da artacaktır. Bizim Ceza Kanunumuz özel önleme üzerine kurulu. Ama bu şu anlama gelmiyor. Özel önleme yaparken, suça özendirme yaratacak bir durumun da oluşmaması gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Sahipsiz hayvanlar da canlı ama onlara yapılan eziyetler için sadece para cezası öngörülüyor. Bunun aşılması gerekiyor. Hayvanların da canlı olduğunun kabulü ile bunun kanuni düzenlemelerle de koruma altına alınması gerekiyor .Onlar bizim dostlarımız. Onları korumak zorundayız” dedi.