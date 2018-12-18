Papağana eziyet eden MasterChef Murat Özdemir’den isyan ettiren savunma! İşte Murat Özdemir’in savunması…

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir gözaltına alındıktan sonra savcılığa gönderildi. Özdemir adliyeye getirilişinde "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı. Ben bir şey yapmadım" demekle yetindi.

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Türkiye'nin MasterChef programındaki agrasif tavırlarıyla tanıdığı Murat Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı bir görüntü, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Boğazından tuttuğu papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir'in paylaştığı görüntüyü izleyenlerin tepkisi kısa sürede çığ gibi büyüdü. Papağana yapılan işkencenin görüntüleri üzerine İstanbul Polisi harekete geçti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit edilen işkence sebebiyle Murat Özdemir'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Özdemir'in işkence yaptığı papağan da kurtarıldı.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü işkence gören papağanın bacağında kırık olduğu belirtildi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ

Alkollü olduğu öğrenilen Özdemir'in Etiler'deki Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Savcılığın, işlemlerin ardından kendi imkanlarıyla sabah adliyeye gitmesi için serbest bırakılması talimatı verilen Murat Özdemir geceyi karakolda geçirdi. Alkollü olduğu belirtilen Özdemir'in evinin önünde tepki gösteren kalabalık sebebiyle gece tedbiren karakolda tutulduğu belirtildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ: ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM

‘Uyuşturucu madde kullanmak’ ‘Mala zarar vermek’ ‘Aile içi şiddet’ gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen Murat Özdemir'in emniyetteki ifadesinde “Haksız yere katıldığım yemek yarışmasından diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Savcılığın yeni bir talimatla polis gözetiminde adliyeye getirilmesini talep ettiği Özdemir sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.



“PAPAĞAN ELİMİ ISIRDI”

Ellerine arkadan kelepçe takılan Özdemir habercilerin sorusu üzerine; “Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı. Ben bir şey yapmadım” demekle yetindi. Özdemir’in adliyeye girişi sırasında bazı kişiler de tepki gösterdi. Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa götürüldü.

PAPAĞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Murat Özdemir’in çektiği videodaki papağan yetkililer tarafından teslim alındı. Veterinere götürülen papağan tedavi altına alındı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.