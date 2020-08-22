MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef’te kazanan takım…

MasterChef son bölümde yarışmacılar takımlar halinde ödül oyununu kazanmak için yarıştı. Şeflerin takımları kadınlar ve erkekler olarak ayırdığı yarışmada kazanan takıma 10 bin lira ödül verildi. MasterChef ödül oyununda erkek sayısı daha fazla olması nedeniyle Sedat ve Serhat oylama sonucu oyun dışında kaldı. Peki MasterChef ödül oyunun kim kazandı?

MasterChef yeni sezonunun ilk haftasında ekipler bu kez kadınlar ve erkekler olarak yarıştı. Şeflerin vejeteryan menüsü içerisinde 5 çeşit yemek istediği yarışmacılar hem zamanla hem de karşı takımla yarıştı. Zorlu yarış sonunuda gülen taraf ise erkek oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUN KİM KAZANDI?

Ödül oyununda yarışmacılar vejeteryan menüsü olarak başlangıç, çorba, ana yemek, salata ve tatlı hazırladılar. Oyunu 3-2 ile erkekler kazandı ve 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

SERHAT VE SEDAT OYUN DIŞI KALDI

MasterChef ödül oyunu öncesinde erkek sayısının daha fazla olması nedeniyle yarışmacılar arasında oylama yapıldı. Takım arkadaşları tarafından 3’er oy alan Sedat ve Serhat oyun dışı kalarak yarışı balkondan takip etmek zorunda kaldı.