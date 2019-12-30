MasterChef şampiyonu belli oldu! 2019 MasterChef şampiyonu Cemre mi Alican mı oldu?

MasterChef şampiyonu belli oldu! 2019 MasterChef şampiyonu Cemre mi Alican mı oldu?

MasterChef şampiyonu TV8'de yayınlanan büyük final ile belli oldu. Cemre ile Alican'ın finalde hazırladığı yemeklerin ardından şefler verdikleri puanlarla 2019 MasterChef'in şampiyonunu seçti. Ayrıca MasterChef şampiyonu sınırlı sayıda üretilen lüks bir otomobilin sahibi oldu. Peki 2019 MasterChef şampiyonu kim oldu? Cemre mi Alican mı? İşte MasterChef Türkiye şampiyonu...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef’te 2019 sezonunun kazananı belli oldu. Şefler şampiyonun belirlenmesi için 3 aşama olacağını açıkladılar. Birinci aşamada, yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. Yarışmacılara bir buçuk saat süre verildi. İkinci aşamada ise Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. Puanlama sonucu Cemre 43, Alican 42 puan aldı. Son aşamada ise yarışmacılar canlı yayında imza yemeklerini yaptılar. Cemre kuzu etinden Alican ise deniz ürünlerinden oluşan bir tabak hazırladı.

2019 TÜRKİYE MASTERCHEF ŞAMPİYONU: CEMRE

BİRİNCİ OYUNUN SONUCU

Yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladılar.

İKİNCİ OYUNUN SONUCU



Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırlandı.

ÜÇÜNCÜ OYUN

Cemre ve Alican, kendi imza yemeklerini tamamlayıp şeflerin beğenisine sundu.

CEMRE SON ETAPTA FARKI AÇTI

Cemre 43 puanla, Alican ise 42 puanla son etaba çıktı. Son etapta iki yarışmacı da kendi seçtiği yemekleri şeflere hazırladı. Puanlama ardından 72 puanla Cemre Uyanık MasterChef şampiyonu oldu. MasterChef ikincisi Alican ise 64 puan toplamayı başardı.

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