MasterChef şampiyonu kim oldu? Cemre mi Alican mı? İşte 2019 MasterChef şampiyonu…

MasterChef’te merakla beklenen şampiyon belirlendi. Şampiyon sınırlı sayıda üretilen lüks bir otomobilin sahibi oldu. Final bölümünde Alican ve Cemre arasında ki puanlama birbirine çok yakındı. Şefler şampiyonun belirlenmesi için 3 aşama olacağını açıkladılar. Birinci aşamada, yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. Yarışmacılara bir buçuk saat süre verildi. İkinci aşamada ise Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. Puanlama sonucu Cemre 43, Alican 42 puan aldı. Son aşamada ise yarışmacılar canlı yayında imza yemeklerini yaptılar. Cemre kuzu etinden Alican ise deniz ürünlerinden oluşan bir tabak hazırladı.
2019 TÜRKİYE MASTERCHEF ŞAMPİYONU: CEMRE
BİRİNCİ OYUNUN SONUCU
Yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladılar.
İKİNCİ OYUNUN SONUCU
Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırlandı.
ÜÇÜNCÜ OYUN
Cemre ve Alican, kendi imza yemeklerini tamamlayıp şeflerin beğenisine sundu.
MASTERCHEF TÜRKİYE’NİN EN EĞLENCELİ ANLARI