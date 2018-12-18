MasterChef Türkiye’de kim elendi? İşte MasterChef finale kalan isimler…

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programında bu akşam finalistler belli oluyor. Yemek konusunda kendine güvenen ve hünerlerini sergileyen yarışmacılar kıran kırana bir performans sergiledi. Finale Burcu, Uğur ve Kerem kalmıştı. Herkes merak ediyor: MasterChef elenen isim kim oldu? İşte MasterChef ile ilgili son gelişmeler...

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MasterChef Türkiye’de finale Burcu, Uğur ve Kerem kalmıştı. Birbirinden profesyonel aşçıların kıyasıya mücadele ettiği MasterChef yarışmasında final haftası geldi. Takımlar rakiplerinden daha lezzetli ve yaratıcı bir sunum için uğraş verdi. 23 Aralık Pazar akşamı büyük final olacak. Final haftasında birinci olabilmek için varını yoğunu ortaya koyan yarışmacılar büyük stres yaşadı. Peki MasterChef Türkiye’de kim elendi? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KİM ELENDİ?

Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi uzmanların bulunduğu MasterChef Türkiye yarışmasında aşçılar en iyi olduğunu ispat edebilmek için elinden geleni yapıyor.

23 Aralık Pazar günü yarışacak ilk finalist Uğur ve kırmızı takım oldu.

Burcu ile Kerem ise finale kalabilmek için mücadele ediyor. İkisinden biri elenecek, biri finale kalacak.

23 Aralık Pazar akşamı finalde birinci gelen kişi MasterChef olacak ve büyük ödülü kazanacak.