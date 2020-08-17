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MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşındadır? MasterChef ana kadro yarışmacıları belli oldu!
MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşındadır? MasterChef ana kadro yarışmacıları belli oldu!
Ekranların fenomen yarışması MasterChef’te ana tabloda yarışacak yarışmacılar zorlu eleme süreçleri sonucunda belli oldu. Ana kadroya ismini yazdıran yarışmacılardan biri de Serhat Doğramacı oldu. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte detaylar…
Magazin 17 Ağustos 2020 - 17:26

MasterChef ana kadroya katılmaya hak kazanan ilk isim olan Serhat Doğramacı sosyal medyanın gündeminde. Zorlu elemek sürecinden çıkan 23 yaşındaki MasterChef Serhat Doğramacı'nın hayatı haberimizde…

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Aşçı olan Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef’in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık’ı tanıdığını söyledi.

ABD Utah’ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan’ı desteklediğini belirtti.

Serhat Doğramacı final turunda ilk 16'ya girmeye hak kazanan ilk isim olmuştu.

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