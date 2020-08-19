MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında?

Masterscef Serhat , 23 yaşındadır. Masterchef'in en çok dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Serhat Doğramacı aşçılık mesleğini yapıyor. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte detaylar…

Masterchef’te heyecan oynanan dokunulmazlık oyunları ile en üst seviyeye çıktı. 16 ismin yarışmacı olarak katıldığı MasterChef’te Serhat Doğramacı en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Aşçı olan Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi.

ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

Serhat Doğramacı final turunda ilk 16’ya girmeye hak kazanan ilk isim olmuştu.