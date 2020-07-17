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MasterChef Somer Sivrioğlu kaç yaşındadır? Somer Sivrioğlu kimdir, aslen nerelidir?
MasterChef Somer Sivrioğlu kaç yaşındadır? Somer Sivrioğlu kimdir, aslen nerelidir?
Geçtiğiniz sezon ekranların en çok sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef, yeni sezonu ile bu akşam başlayacak. MasterChef’in jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya ve Danili Zanna ile birlikte yapan Somer Sivrioğlu, Avusturalya’da Türk mutfağını tanıtmak için çalışmalar yapmıştır. İşte Somer Sivrioğlu’nun hayatı ve kariyeri…
Magazin 17 Temmuz 2020 - 16:26

TV 8'in en sevilen programlarından olan MasterChef, yeni sezona bugün start verecek. Yarışmanın takipçileri, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Somer Sivrioğlu kimdir sorunun cevabı…

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioglu, 25 Mayıs 1971’de İstanbul’da doğdu. Annesi aynı zamanda bir şef ve restorancıydı. Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı.

Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Somer Sivrioğlu’nun aldığı ödüller:

  • 2013 Yerel İşletme Ödülü
  • İç Batı’nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
  • 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
  • 2010 İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
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