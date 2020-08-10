MasterChef son bölüm yaşananlar: MasterChef Türkiye kim elendi?

MasterChef’te ana tabloya kalmak için kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Yarışmacılar, 16 kişinin mücadele edeceği son tabloya katılabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Şefler, yarışmacılardan elbasan tava yemeğini yapmasını istedi. İşte MasterChef 9 Ağustos yaşananlar ve elenen isimler…

TV 8'de yayınlanan ve en çok takip edilen yemek programı olan MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor. Ana tabloya kalmak için kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef'te bu akşam iki isim daha bir üst tura yükselmeye hak kazandı. İşte MasterChef Türkiye son bölüm yaşananlar…

ANA KADRONUN İLK 8 YARIŞMACISI BELLİ OLDU!

MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosunu belirlemek adına düzenlenen final turunda ilk aşama sona erdi. Bu akşam yapılan iki turluk oyunda yarışmacılar ilk 8 kişi arasına girmek için mücadele etti. Final turunda 7. yarışmacıyı belirlemek için yarışmacılardan Elbasan Tava istendi. 8. ismi belirleyecek yemek ise şeker ve süt ile yapılacak tatlı olarak açıklandı.

Son 16'nın ilk 8 yarışmacısı; Sedat, Serhat, Duygu, Esra, Özgül, Emir, Ayyüce ve Furkan olarak belirlendi.



MASTERCHEF'TE KAZANAN VE ELENEN İSİMLER

MasterChef'in yeni bölümünde ilk final turu sona erdi. 16 kişilik ana kadro için belirlenecek 8 yarışmacı arasına bu akşam iki isim daha katıldı. Şeflerin en iyiyi değerlendirdiği final turunda ana kadroya dahil olacak 7. yarışmacı Elbasan Tava'yı en iyi yapan Esra Tokelli oldu ve ana kadroya katıldı. Final turunda ise yarışmacılardan süt ve şeker ile tatlı yapılması istendi. Bu ürünü en iyi yaparak şeflerin seçtiği ve 16 kişilik ana kadroya dahil olan 8. yarışmacı ise Furkan Yalçın oldu.

Yarışmadan elenen isimler ise, Emel, Didem, Rezzan, Selin ve Berker oldu.