MasterChef son bölümde eleme adayı kim oldu?
MasterChef’te birinci eleme adayı Alican olmuştu. Yarışmacılar yakınlarıyla birlikte yemek yaptı, ekrana eğlenceli yansıdı. Ödülü Batuhan ve annesi kazandı. Eleme oyununda Danilo Şef’in zorlu tatlı tabağı vardı. Oyunun birincisi Cemre, ikincisi ise Güzide oldu. Ekin ve Batuhan arasında yapılan oylama sonucu eleme adayı da belli oldu. MasterChef’te bir eleme oyunu daha yapılacak 3. isim belirlenecek ardından 3 aday arasından bir kişi MasterChef’e veda edecek.
ELEME ADAYLARI ALİCAN VE BATUHAN
AİLELER MASTERCHEF’TE YARIŞTI