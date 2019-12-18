MasterChef'te dev final yaklaşırken her bölümde hem seyircilere hem de yarışmacılara birbirinden ilginç sürprizler yapılıyor. Son bölümde her yarışmacı bir yakınını davet etti ve birlikte yemek yaptılar. Ardından bir eleme oyunu oynandı. Peki MasterChef son bölümde eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölüm eleme adayları....

MasterChef’te birinci eleme adayı Alican olmuştu. Yarışmacılar yakınlarıyla birlikte yemek yaptı, ekrana eğlenceli yansıdı. Ödülü Batuhan ve annesi kazandı. Eleme oyununda Danilo Şef’in zorlu tatlı tabağı vardı. Oyunun birincisi Cemre, ikincisi ise Güzide oldu. Ekin ve Batuhan arasında yapılan oylama sonucu eleme adayı da belli oldu. MasterChef’te bir eleme oyunu daha yapılacak 3. isim belirlenecek ardından 3 aday arasından bir kişi MasterChef’e veda edecek.

ELEME ADAYLARI ALİCAN VE BATUHAN

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