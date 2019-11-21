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MasterChef son bölümde kim elendi? İki başarılı isim sona kaldı!
MasterChef son bölümde kim elendi? İki başarılı isim sona kaldı!
MasterChef'te bu hafta eleme potasında yer alan isimler; Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhandı. Yarışmacılar gittikçe zorlaşan teknik yemekler karşısında ter döktü. Şefler 4 yarışmacının da çok iyi tabak çıkardığını söyleyerek bir hayli zorlandıklarını belirttiler. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim...
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Kasım 2019 - 22:16

MasterChef’in son bölümünde heyecan doruktaydı. Eleme potasında iki başarılı isim Batuhan ve Suna son ikiye kaldı. Mehmef Şef’in tabağını en iyi yapan isim Yasin, ikinci isim ise Kıvanç oldu. Yarışmanın başından beri favori olan Batuhan ile Suna’nın son ikiye kalması herkesi şaşırttı. İşte MasterChef’e veda eden isim…

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM: SUNA

Somer Şef, Suna’nın ördeğin etini en baştan kestiği ve eti iyi pişiremediği için elendiğini söyledi.

Suna, gözyaşlarına engel olamadı.

MASTERCHEF’TE ELEME OYUNUNDA VERİLEN YEMEK

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat

Rıfat'ın eleme adayı olarak belirlediği isim: Batuhan

Kırmızı takımın oylaması sonucu Suna potaya girdi.

Soldan sağa: Kıvanç, Yasin, Batuhan ve Suna.

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre

Cemre’nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin

Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4’er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç’ı gönderdi.

Son güncelleme: 22:25 - 21.11.2019