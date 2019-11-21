MasterChef son bölümde kim elendi? İki başarılı isim sona kaldı!

MasterChef’in son bölümünde heyecan doruktaydı. Eleme potasında iki başarılı isim Batuhan ve Suna son ikiye kaldı. Mehmef Şef’in tabağını en iyi yapan isim Yasin, ikinci isim ise Kıvanç oldu. Yarışmanın başından beri favori olan Batuhan ile Suna’nın son ikiye kalması herkesi şaşırttı. İşte MasterChef’e veda eden isim…
MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM: SUNA
Somer Şef, Suna’nın ördeğin etini en baştan kestiği ve eti iyi pişiremediği için elendiğini söyledi.
MASTERCHEF’TE ELEME OYUNUNDA VERİLEN YEMEK
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat
Rıfat'ın eleme adayı olarak belirlediği isim: Batuhan
Kırmızı takımın oylaması sonucu Suna potaya girdi.
BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre
Cemre’nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin
Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4’er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç’ı gönderdi.