MasterChef son bölümde kim elendi? İşte MasterChef eleme adayları…

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Birincisini Kırmızı takım kazandı ve Suna ile Mustafa eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu da Mavi takım kazandı. Eda ve Orhan eleme adayı oldu. Dört yarışmacı Mehmet Şefin hazırladığı Deniz Tarağı ve Salata Chicve menüsünü yaptı. Peki MasterChef son bölümde hangi yarışmacı elendi? İşte MasterChef ile ilgili gelişmeler...

MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlık oyunu için Osmanlı mutfağından yemekler yapıldı. Her iki takım da her şeyini ortaya koydu. Şefler yemeklerin birbirine çok yakın olduğunu söyledi ancak Mavi takımın yemekleri daha çok beğenildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

İkinci aşamada dokunulmazlığı EKİN kazandı ve EDA’nın ismini söyledi

Takımın belirlediği isim: ORHAN

Birinci aşamada dokunulmazlığı YASİN kazandı ve SUNA’nın ismini söyledi.

Takımın belirlediği kişi: MUSTAFA

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Mustafa, Suna, Orhan ve Eda Mehmet Şefin hazırladığı tabağın aynısını yapmak için yarıştı.

ELENEN İSİM: ORHAN