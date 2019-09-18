MasterChef son bölümde kim elendi? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlık oyunu için Osmanlı mutfağından yemekler yapıldı. Her iki takım da her şeyini ortaya koydu. Şefler yemeklerin birbirine çok yakın olduğunu söyledi ancak Mavi takımın yemekleri daha çok beğenildi.
DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
İkinci aşamada dokunulmazlığı EKİN kazandı ve EDA’nın ismini söyledi
Takımın belirlediği isim: ORHAN
Birinci aşamada dokunulmazlığı YASİN kazandı ve SUNA’nın ismini söyledi.
Takımın belirlediği kişi: MUSTAFA
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Mustafa, Suna, Orhan ve Eda Mehmet Şefin hazırladığı tabağın aynısını yapmak için yarıştı.
ELENEN İSİM: ORHAN