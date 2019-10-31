MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef’e veda eden isim…

MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef’e veda eden isim…

MasterChef'in son bölümünde bir kişi elendi. Jüri yarışmacılardan Anadolu'nun nefis ve yapması bir o kadar zor olan analı kızlı yemeğini yapmalarını istedi. Eleme adayları olan Ekin, Alican, Rıfat, Eda, Suna ve Murat en iyi yemeği yapmak için yarıştı. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef’te bu hafta eleme potasına 6 kişi girmişti. Adaylar Ekin, Alican, Rıfat, Eda, Suna ve Murat oldu. Jüri en iyi yemek olarak Alican’ın tabağını seçti. Daha sonra ise sırayla Suna, Eda ve Ekin’in tabakları seçildi. Son ikiye Rıfat ve Murat kaldı.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM: MURAT

MASTERCHEF’TE BU HAFTA NELER OLDU?

Bu hafta Kırmızı takımın kendi içinde oynadığı dokunulmazlık oyununda Batuhan dokunulmazlığı alarak eleme potasına Suna‘yı gönderdi. Takım oylama yaparak Murat‘ın ismini belirledi.

MasterChef jürisi kaptanlık yarışında yemeğini yetiştiremeyen 6 isim eleme potasına girmemek için mücadele etti. Eleme oyununda potaya giren isimler Ekin ve Alican oldu.

Kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanması sonucu mavi takım Mehmet Şef’in özel tabağının aynını yapmaya çalıştı. Bu oyunda Cemre dokunulmaz oldu ve eleme adayı olarak takımın kaptanı olan Rıfat’ı seçti. Mavi takım kendi arasında oylama yaparak eleme potasına girecek son ismi Eda olarak belirledi.