MasterChef son bölümde kim veda etti? İşte MasterChef’te elenen isim…

MasterChef'in son bölümünde heyecan doruktaydı. Birinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Her iki takım da ikişer eleme adayı çıkardı. Peki eleme potasına kimler girdi? MasterChef son bölümde kim elendi? İşte MasterChef'te elenen isim...

MasterChef’in son bölümünde eleme adayları; Açelya, Murat, Yasin, Faruk Batuhan oldu. Yarışmacılar elenmekten kurtulmak için dana incik pişirdi. Şefler dört yarışmacının yemeğinden en çok Murat’ınkini sonrasında da Yasin’inkini beğendi. Peki MasterChef’e kim veda etti? Açelya mı Faruk Batuhan mı? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM: AÇELYA

1.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: MAVİ

Dokunulmazlığı kazanan isim: Eda

Eda'nın belirlediği isim: Açelya

Kırmızı takımın oylama sonucu belirlediği isim: Faruk Batuhan

2.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: KIRMIZI

Dokunulmazlığı kazanan isim: Batuhan

Batuhan’ın belirlediği isim: Murat

Mavi takımın belirlediği isim: Yasin

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Eleme adayları: Açelya, Murat, Yasin, Faruk Batuhan

ELENEN İSİM: AÇELYA