MasterChef son bölümde kim veda etti? İşte MasterChef’te elenen isim…

MasterChef’in son bölümünde eleme adayları; Açelya, Murat, Yasin, Faruk Batuhan oldu. Yarışmacılar elenmekten kurtulmak için dana incik pişirdi. Şefler dört yarışmacının yemeğinden en çok Murat’ınkini sonrasında da Yasin’inkini beğendi. Peki MasterChef’e kim veda etti? Açelya mı Faruk Batuhan mı? İşte merak edilenler…
MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM: AÇELYA
1.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: MAVİ
Dokunulmazlığı kazanan isim: Eda
Eda'nın belirlediği isim: Açelya
Kırmızı takımın oylama sonucu belirlediği isim: Faruk Batuhan
2.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: KIRMIZI
Dokunulmazlığı kazanan isim: Batuhan
Batuhan’ın belirlediği isim: Murat
Mavi takımın belirlediği isim: Yasin
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
Eleme adayları: Açelya, Murat, Yasin, Faruk Batuhan
ELENEN İSİM: AÇELYA