MasterChef Türkiye 2020’de 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının tüm hünerlerini sergilemeye çalıştığı dokunulmazlık oyunu sonrasında bir takım eleme adaylarını seçmek zorunda kaldı. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın eleme adayları...

Tv8’de izlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye 2020’nin son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yeni bir dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şeflerin verdiği tarifleri en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Günün sonunda ise kaybeden takımdan eleme adayları belirlendi.

MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef kırmızı takım ve MasterChef Mavi takım yarışmacıları, 5 tabaktan oluşan bir İtalyan mutfağı menüsü hazırladı. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde 5 tabağı da hazırlayıp şeflere tadım için sunum yaptı. Şeflerin tadımları sonrasında kazanan takım 3-1’lik skor ile Kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım yeniden bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu yine mavi takım oynadı. Mehmet Şef’in Dana Fileto tabağını en iyi hazırlayan isim Emir seçildi. Emir böylece bir arkadaşını eleme adayı olarak belirlemek durumunda kaldı. Emir’in eleme adayı olarak gösterdiği isim ise Ebru oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları Duygu ve Furkan olmuştu. MasterChef’in bu akşamki bölümünde ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, eleme adayı olarak Ebru‘yu söyledi. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonrasında Ayyüce oldu.