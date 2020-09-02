MasterChef Türkiye 2020’de bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı…

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının bu akşamki yeni bölümünde heyecanın dozu arttı. Dokunulmazlık oyunu için mücadele veren yarışmacılardan bir isim ise haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. İşte MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan yarışmacı...

Her gün ekranlara gelen ve birçok kişinin favori yarışma programından biri olan MasterChef Türkiye 2020’de bu gece dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Eray, Uğur, Emir ve Gülşah arasından ise bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazandı. İşte MasterChef’in son bölümünde yaşananlar…

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tv8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2020’nin 1 Eylül tarihli son bölümünde, ilk olarak kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı ve kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Danilo Şef, bireysel dokunulmazlık turunda yapılacak yemeği kuzu incik olarak açıkladı. Bireysel dokunulmazlıkta Uğur, Gülşah, Emir ve Eray yarıştı. 4 isim arasından bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Kırmızı takım kaptanı Eray’ın bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Bu isim yarışmayı takip edenlerin de tahmin ettiği gibi Özgül oldu.

OYLAMADA 2. ELEME ADAYI BELİRLENDİ

Gecenin sonunda kırmızı takımda yapılan oylamayla haftanın 2. eleme adayı belirlendi. Strateji üzerine oylarını kullanan yarışmacılar haftanın ikinci eleme adayı olarak Duygu‘yu seçti.