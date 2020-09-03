MasterChef Türkiye 2020’de gecenin eleme adayları belli oldu! Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde iki isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Dün yapılan oyunlar ardından haftanın ilk eleme adayı Özgül, ikinci eleme adayı ise Duygu olmuştu. İşte MasterChef'te yaşananlar ve eleme adayları...

Her bölümde farklı lezzetler ile şefleri etkilemeye çalışan MasterChef yarışmacıları bu akşam dokunulmazlık oyunlarında boyu gösterdi. Kırmızı takım ile mavi takım arasındaki dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN!

MasterChef Türkiye 2 Eylül tarihli yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla şefler, yarışmacılardan bu hastaların yiyebileceği türden 5 tabaklık bir menü hazırlamalarını istedi. Kendilerine verilen süre içerisinde tabaklarını hazırlayan yarışmacılar, daha sonra tadım için şeflere sunum yaptı. Şefler, yaptıkları tadımın ardından daha çok beğendikleri yemekleri not ederek tercihini kırmızı takımdan yana kullandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımda kazanmanın mutluluğunu yaşarken, mavi takım yarışmacılara da kaybetmenini üzüntüsü içerisindeydi. Sonrasında bireysel dokunulmalık oyununa çıkan mavi takım yarışmacıları, en iyi ‘Tom Yum goong’ çorbasını yapmak için mücadele verdi. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.

MASTERCHEF’TE 4 ELEME ADAYI BELİRLENDİ!

MasterChef Türkiye 2020’nin son bölümünde iki eleme adayı daha belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan turlar sonrası Özgül ve Duygu eleme adayı olarak belirlenmişti. Bu akşam 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızılar oldu ve mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros haftanın 3. eleme adayı olarak Berker‘i söyledi. Daha sonra mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından da en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi.