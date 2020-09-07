MasterChef Türkiye 2020’de kim elendi? İşte eleme gecesinde yaşananlar…

MasterChef Türkiye 2020'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinde 6 yarışmacı arasından bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar ve elenen yarışmacı...

Büyük izleyici kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının, yeni bölümü yine heyecan dolu geçti. Yarışmacılar iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak ürün bazlı yaratıcılık etabında mücadele etti. Daha sonra ise tabağı en az beğenilen 3 yarışmacıyla eleme finali oynandı. İşte MasterChef’e veda eden son yarışmacı…

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2020’nin eleme gecesinde Eray, Ebru, Berker, Gülşah, Özgül ve Duygu yarıştı. İki etaplı eleme gecesinde yaratıcılık etabını başarıyla geçen yarışmacılar Eray, Özgül ve Duygu oldu. Kalan 3 yarışmacı eleme finali oyununda karşılaştı. Şeflerin verdiği duxelle dana pirzola yemeğinde tabağı en az beğenilen isim Gülşah oldu ve MasterChef 2020’ye veda etti.