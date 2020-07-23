MasterChef Türkiye düello ne zaman? MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef’te yarışmacılar belli olmaya başlıyor. . Masterchef dünya mutfağına yeni şefler kazandırmasıyla da biliniyor ve birçok ülkede yayınlanıyor.İşte yeni bölüm fragmanı ve detayları…
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
MasterChef Türkiye 23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak olan düello ile dikkat çekti. İşte, MasterChef’in yeni bölüm fragmanından görüntüler;
DÜELLO’DA KAZANAN BİR KİŞİ OLACAK
Üçerli olarak düelloya çıkancak yarışmacılardan ikisi elenirken, sadece bir kişi yoluna devam etme şansı bulacak.