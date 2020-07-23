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MasterChef Türkiye düello ne zaman? MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
MasterChef Türkiye düello ne zaman? MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Ekranların sevilen yemek programı MasterChef'te düello başlıyor. Yarışmacıların belirleneceği etapta her üç isimden sadece biri yarışa devam edebilecek. İlki bu akşam yayınlanacak olan üçlü düello için MasterChef fragmanı yayınlandı.
Magazin 23 Temmuz 2020 - 12:04

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef’te yarışmacılar belli olmaya başlıyor. . Masterchef dünya mutfağına yeni şefler kazandırmasıyla da biliniyor ve birçok ülkede yayınlanıyor.İşte yeni bölüm fragmanı ve detayları…

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye 23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak olan düello ile dikkat çekti. İşte, MasterChef’in yeni bölüm fragmanından görüntüler;

 

DÜELLO’DA KAZANAN BİR KİŞİ OLACAK

Üçerli olarak düelloya çıkancak yarışmacılardan ikisi elenirken, sadece bir kişi yoluna devam etme şansı bulacak.

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