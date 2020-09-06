MasterChef Türkiye eleme adayları belli oldu!

Yeni sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef Türkiye’de bu akşam eleme adayları belli oldu. Büyük heyecanın yaşandığı ve ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda, kırmızı ve mavi takımlar en iyi yemekleri ortaya çıkarmak için mücadele etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…

Boğaz'da yapılan MasterChef takımlar arası dokunulmazlık oyununun kazananı, 16-4 skorla mavi takım kazandı. Birbirinden zorluk yemeklerin yapıldığı akşamda, bireysel dokunulmazlık oyunu da oynandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI

Bireysel dokunulmazlık oyununda, kırmızı takımın yarışmacıların mantarlı yemekler yapılması istendi. Şefler, yapılan tabaklar arasında en çok Emir'in tabağını beğendi ve böyle bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Emir oldu. Emir ise, Gülşah'ı eleme adayı olarak gösterdi.

Böylece, MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Özgül, Duygu, Gülşah, Berker ve Ebru oldu. MasterChef'te eleme pazar günü ekrana gelecek bölümde yapılacak.