MasterChef Türkiye final gecesi! MasterChef kim birinci oldu, kim elendi?
MasterChef Türkiye’de finale Kerem ve Uğur kaldı. İki başarılı yarışmacı Türkiye’nin MasterChef’i olabilmek için son kez kıyasıya rekabet edecek. Geçen hafta elenerek veda eden Burcu, “Bu yarışmada sürekli savaş halindeyim. Üçüncü olunca fark ettim ki birincilikten daha önemli bir amaç var o da kendime bir şey katmak. Elimden geldikçe Kerem’e destek olacağım.” dedi. Peki MasterChef kim birinci oldu, kim elendi?
MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?
Bu sorunun cevabı belli olur olmaz haberimizdeki yerini alacak.100 bin liralık para ödülü ve açıklanmayan iki sürpriz bu gecenin birincisine verilecek.