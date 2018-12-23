MasterChef Türkiye final gecesi! MasterChef kim birinci oldu, kim elendi?

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta... Bu akşam Türkiye'nin MasterChef'i kim olacak belli oluyor. Finale Uğur ve Kerem kalmış, Burcu ise üçüncü olarak programa veda etmişti. Burcu, gözyaşlarıyla veda ederken jüri üyelerine teşekkür etti "Pastacı olarak hayatıma devam edecekken şimdi küçük bir restoran açabilirim" diye düşünüyorum dedi. İzleyiciler merakla MasterChef kim birinci olacak merak ediyor. İşte MasterChef Türkiye ile ilgili son yaşananlar...

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MasterChef Türkiye’de finale Kerem ve Uğur kaldı. İki başarılı yarışmacı Türkiye’nin MasterChef’i olabilmek için son kez kıyasıya rekabet edecek. Geçen hafta elenerek veda eden Burcu, “Bu yarışmada sürekli savaş halindeyim. Üçüncü olunca fark ettim ki birincilikten daha önemli bir amaç var o da kendime bir şey katmak. Elimden geldikçe Kerem’e destek olacağım.” dedi. Peki MasterChef kim birinci oldu, kim elendi?

MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu sorunun cevabı belli olur olmaz haberimizdeki yerini alacak.100 bin liralık para ödülü ve açıklanmayan iki sürpriz bu gecenin birincisine verilecek.