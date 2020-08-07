MasterChef Türkiye’de bu akşam kim kazandı? MasterChef 2020 final turu nefes kesti!

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında ana kadroyu belirlemek için yarışlar devam ediyor. Final turuna çıkmak ve ardından da 16 kişilik ana kadroya seçilmek için mücadele eden yarışmacılardan bir isim daha belirlendi. İşte nefes kesen MasterChef'in yeni bölümünden gelişmeler ve kazanan yarışmacı...

MasterChef’te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef Türkiye 2020’nin 16 kişilik ana kadrosunu oluşturmak için düzenlenen final turlarında tansiyon gittikçe artıyor. Yarışmacılar bu akşam final turuna kalmak ve ardından da son 16 ismin belirleneceği 4. kişi olabilmek adına yarıştı. Bu akşam şeflerin ana kadroya seçim aşamasında yarışmacılara verdiği yemek ise deniz tarağı oldu. İşte MasterChef’te gecenin kazanan ismi…

MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN 4. İSİM BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde final turunda yarışacak olan isimler Ayyüce, Esra, Emir, Furkan ve Sedat oldu. Yarışmacılar 16 kişilik ana kadroya kalabilmek için şeflere deniz tarağı yemeği yaptı. 5 isim arasından şeflerin en beğendiği tabak Emir Elidemir‘in tabağı oldu ve ana kadroya girmeye hak kazandı.

ANA KADRO NETLEŞİYOR

MasterChef’in ana kadrosu için final turları sürüyor. Son 4 tur ardından ana kadroya seçilecek yarışmacılar belli olacak. MasterChef 2020’de şu ana kadar ana kadroya seçilen yarışmacılar, Serhat, Duygu, Özgül ve Emir oldu.