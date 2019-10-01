MasterChef Türkiye’de eleme adayları belli oldu! Eleme potasına girince gözyaşlarını tutamadı

MasterChef son bölümde elenme adayı olan yarışmacılar belli oldu. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu oynayan takımlar tüm hünerlerini ortaya koydu. Kıyasıya mücadele ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belli oldu. Ekranların fenomen programı MasterChef’te zamanla yarışmak için mutfağa giren takımların mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Peki MasterChef Türkiye'de kim elenme adayı oldu?

MASTERCHEF ELENME ADAYLARI

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarını kırmızı takımdan çıktı.

Dokunulmazlık oyunun kaybeden kırmızı takımda yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı almak bir kez daha mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı Ekin kazandı. Ekin ilk eleme adayı olarak Eda’nın ismini söyledi. Takımda yapılan oylamada ise ikinci eleme adayı olarak Alican’ın ismi çıktı.

ELENME ADAYLARI: EDA ve ALİCAN

EDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ekin’in takım arkadaşı Eda’yı eleme adayı olarak belirlemesinin ardından stüdyoda gergin anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakime olamayan Eda “Artık tahammülüm kalmadı” dedi. Yapılan haksızlıklara dayanamadığını söyleyen Eda, “Tahammülüm kalmadı. Çok sinirleniyorum, susmayı tercih ediyorum ama bu noktada da ağlıyorum. Yapılan haksızlıklara artık tahammülüm yok”