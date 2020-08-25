MasterChef Türkiye’de haftanın takımları belli oldu! Kaptanların düellosunda kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de haftanın takımları belli oldu! Kaptanların düellosunda kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında heyecan artarak devam ediyor. Yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde kaptanlık oyunu sonrası yeni takımlar belirlendi. Peki mavi ve kırmızı takımda hangi isimler yer aldı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve düelloda kazanan isim...

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. 16 kişilik ana kadrodaki isimlerin kıyasıya yarışı devam ederken, MasterChef’te bu akşam haftalık takımlar belirlendi. Mavi ve kırmızı takımlarda yarışacak olan isimleri belirlemek için ise kaptanlık oyunu oynandı. Peki MasterChef’te kaptanların düellosunda kim kazandı? Yeni takımlarda kimler var?

MASTERCHEF’TE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde haftalık takımlar belirlendi. MasterChef Türkiye’nin kırmızı ve mavi takımlarında yer alan isimleri belirlemek için kaptanlık oyunu oynandı ve Uğur mavi takımın kaptanı olarak seçildi. Mavi takımın kaptanı Uğur, kırmızı takım kaptanını Özgül olarak seçti. İki kaptan haftalık takımları oluşturdu. İşte MasterChef’te yeni haftalık takımlar

KIRMIZI TAKIM: Özgül, Celal, Serhat, Esra, Tanya, Furkan, Barbaros.

MAVİ TAKIM: Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce, Eray.

KAPTANLARIN DÜELLOSUNDA KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam yapılan kaptanların düellosu oyununda Uğur ile Özgül yarıştı. Mavi takım adına yarışan Uğur ile Kırmızı takım adına yarışan Özgül’ün mücadelesinde şeflerin seçtiği isim Özgül oldu.