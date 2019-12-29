MasterChef’te kim elendi, kim gitti? MasterChef finalistleri belli oldu! Büyük final bu akşam…

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? MasterChef finalistleri belli oldu! Büyük final bu akşam…

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye son bölümde elenen isim ve finalistler belirlendi. MasterChef'te büyük final bu akşam yaşanacak. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi? kimler finale kaldı? Güzide mi, Ekin mi, Alican mı elendi?

MasterChef Türkiye son bölümde; Güzide, Ekin ve Alican’dan üç farklı yemek yapılması istendi. Üç yemek de puanlandıktan sonra en düşük puanı alan isim elendi ve ilk ikiye giren yarışmacılar finale kaldı. MasterChef Türkiye’de elenen isim Güzide Mertcan olurken, finalistler de Ekin ve Alican oldu. İşte MasterChef Türkiye son bölümden detaylar…

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM VE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Günün ilk yemeğinde market konseptinde yarışan yarışmacılar dilediği yemeği yaptılar.

Güzide: 11

Alican: 20

Cemre: 24

Günün ikinci yemeğinde yarışmacılar MasterChef'e ilk geldiklerinde yaptıkları yemeği tekrar hazırladı.

Güzide: 33

Alican: 40

Cemre: 47

Günün elenen yarışmacıyı belirleyecek yemeğinde şefler yarışmacılardan hayatında önemli bir yer tutan yemeği yapmalarını istedi.

Güzide: 54

Alican:66

Cemre: 69

MasterChef yarı finalde en az puanı Güzide topladı. Böylece MasterChef üçüncüsü olarak Güzide yarışmaya veda etti. Cemre ve Alican ise adını finale yazdırmayı başardı.

GÜZİDE’YE DESTEK RAKİPLERDEN GELDİ

Aşçılık eğitimi almadığı için finale çıkmayı hak etmediğini belirten yorumlar almaktan dolayı üzgün olduğu söyleyen Güzide’ye Alican ile Cemre destek vererek, Güzide’nin yarı finale hak ederek geldiğini ve kendini en çok geliştiren isimlerden biri olduğunu dile getirdiler.

ŞEFLER GÜZİDE’NİN YANINDA

Güzide’nin yarı finale çıkmasından dolayı kendilerinin de eleştiri aldığını dile şefler adaletli davrandıklarını belirterek, rüşvet aldıklarını dahi iddia edenler olduğunu söyledi. Ayrıca Güzide’nin hak ederek, kendini geliştirerek yarı finale ulaştığının altını çizdiler.

FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye şampiyonu 30 Aralık Pazar gecesi belli olacak.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef Türkiye'de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı için henüz bir rakam telaffuz edilmiş değil. Masterchef kupası ile birlikte birinci olanın 100 bin lira alması bekleniyor. Masterchef'te bu sene ödül oyunlarında kazanan isimlere 10 bin lira para verilmişti.