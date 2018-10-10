MasterChef Türkiye’de kim elendi? MasterChef’e veda eden isim şaşırttı…

MasterChef'de heyecan dolu bir eleme yaşandı. MasterChef Türkiye dün akşam nefes kesen bir bölüm ile ekrana geldi. MasterChef Türkiye'de bir kişi daha elendi. Seslerin zaman zaman yükseldiği ve yarış sırasında kazaların yaşandığı MasterChef son bölüm detayları...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Masterchef Türkiye son bölümünde 4 eleme adayından biri yarışmaya veda etti.Özlem ve Tuğçe’nin eleme potasında olduğu gecede elemeye dahil olan diğer iki isim Kerem ve Uğur olurken aralarından bir kişi yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF’DE HEYECAN DOLU ELEME

MasterChef Türkiye 12. yeni bölümde eleme anı yine nefesleri kesti. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmada bu hafta hayallerine veda eden isim ise Özlem oldu. Jürinin yaptığı oylama sonucunda Özlem elendi. Master Chef Türkiye yarışmasında ilk eleme turu olan soğan doğrama yarışmasında seçilen fakat ilk 14 ana yarışmacı arasına seçilemeyen Özlem, ikinci bir fırsat yakalayarak mavi takıma dahil olmuştu.