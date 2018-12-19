MasterChef Türkiye’de kim elendi? MasterChef’te finalistler belli oldu!

MasterChef yarışması finalistleri sürpriz ismin elenmesiyle birlikte belli oldu. Haftalar boyunca kendilerine güven aşçıların mücadelesine sahne olan TV8'in sevilen programı Masterchef Türkiye'de finale Burcu, Uğur ve Kerem kalmıştı. MasterChef elenen isim kim oldu? İşte, MasterChef finalistleri...

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MasterChef’te dün yayınlanan bölümde finale kalan Burcu, Uğur ve Kerem’in kıyasıya mücadelesine sahne olmuştu. 23 Aralık Pazar akşamı büyük final öncesinde bir kişi elendi, iki kişi de finale kaldı. MasterChef'in final programı 23 Aralık Pazar akşamı yapılacak ve gözler MasterChef finalinde olacak… Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi uzmanların bulunduğu MasterChef Türkiye yarışmasında aşçılar en iyi olduğunu ispat edebilmek için elinden geleni yapıyor.

23 Aralık Pazar günü yarışacak finalistler Uğur ve Kerem oldu.

MASTERCHEF ELENEN İSİM: BURCU

PAZAR GÜNÜ BÜYÜK FİNAL

MasterChef'in pazar günkü bölümünde büyük final heyecanı yaşanacak ve Uğur ile Kerem birincilik için yarışacak.

DİKKAT ÇEKEN JÜRİ

Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi uzmanların bulunduğu MasterChef Türkiye yarışmasında aşçılar en iyi olduğunu ispat edebilmek için elinden geleni yapıyor.

MASTERCHEF’DE NELER OLDU?

Salı akşamı üçlü final günüydü. Kerem, Uğur ve Burcu pazar günü canlı yayınlanacak final bölümüne kalacak iki kişi olmak için yarıştılar. Şefler yarışın kaptanlık yarışı olacağını açıkladılar. Üç yarışmacı üç ayrı takımın kaptanı olacaktı. Kaptanlık yarışı için seçilen konsept suşiydi. Suşi ustasını ve şeflerin oybirliği ile Kerem mavi takım kaptanı olma hakkını kazandı ve ilk iki takım üyesini seçme avantajını yakaladı. Takımları daha önce yarışmadan elenen arkadaşlarından seçtiler.

Mavi, kırmızı ve sarı takım olarak finale kalan üç MasterChef adayı takımlarını seçti. Yapılan dört çeşit yemek sonrası şeflerin değerlendirmesiyle takım oyununu kırmızı takım kazandı ve Uğur pazar akşamı canlı yayınlanacak olan MasterChef finaline adını yazdıran ilk yarışmacı oldu.

İkinci finalistin belirlenmesi için Burcu ve Kerem şeflerin ürün olarak seçtiği bonfile ile bir tane Türk Mutfağı’ndan bir tane de Dünya Mutfağı’ndan 45 dakika içinde 2 adet yemek yaptılar. Yarışmanın başından beri iyi arkadaş olan ikili final bileti için kıyasıya yarıştı ve bu yarışı şeflerin de söylediği gibi ufak farklarla kazanan Kerem oldu. Son eleme potasından çıkıp, Uğur’un finaldeki rakibi ‘düşman kardeşi’ Kerem oldu. MasterChef final haftasında elenerek MasterChef üçünsücü olan kişi ise Burcu oldu. Yarışmanın başından beri aralarında rekabet bulunan Uğur ve Kerem pazar akşamı MasterChef finalinde yarışacaklar.