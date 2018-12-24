Türkiye dün akşam TV8'de yayınlanan MasterChef programına kilitlendi. Haftalardır büyük stres altında hem göze hem de ağza hitap eden birbirinden lezzetli yemekler yapan MasterChef adaylarının arasından sonunda birinci isim belirlendi. Son üçe Burcu, Uğur ve Kerem kalmıştı. Kerem, Burcu'yu elemişti. Son bölümde Kerem ve Uğur, mücadele etti ve MasterChef birincisi belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte MasterChef birincisi...

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TV8’in en çok beğenilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye’de dün akşam final heyecanı yaşandı. 5 farklı etaptan oluşan final yarışmalarında jüriden ve farklı ustalardan puanları toplayan yarışmacılar izleyicilere de heyecanlı anlar yaşattı. Programı kaçıranlar merak ediyor: MasterChef Türkiye’de kim kazandı?

MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Final bölümünün yayınlanmasının ardından MasterChef yarışmasının birincisi Uğur Kardaş oldu. Uğur 100 bin TL'lik ödülü almaya da hak kazandı. Programa başladığı günden itibaren gözde isimler arasında yer alan Kardaş sık sık tartışmaları ile de gündeme gelmişti.

MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yarışmacılar hem jüriden hem de farklı ustalardan puanları topladı. 100 bin liralık para ödülüne ve Dubai’de iş imkanına sahip oldu. İkinciye ise Somer Usta “Kendi restoranımda çalışmak için davet etmek istiyorum.” dedi. İki finaliste de Dubai’de ve Avustralya’da iş imkanı tanınacak.

YARIŞMANIN İLK ETABINDA KEREM ÖNE GEÇTİ

Üç şefin hazırladığı yemek mutfağın en önemli malzemelerinden meydana geliyor. Uğur ve Kerem bu özel yemeği yapmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu.

Uğur’un yemeğine yapılan yorumlarda; ölçü başarılı bulundu, patatesler beğenilmedi, etin biraz daha pişmesi gerektiği belirtildi.

Kerem’in yemeğine yapılan yorumlarda; lezzetli bulundu ancak ölçü bir tık yavan bulundu.

Jürinin puanlaması açıklandı:

Kerem: 25 Uğur: 21

Dünyanın en hızlı kasaplarından biri olan Cüneyt Usta’nın yarışmacılara verdiği puanlar:

Kerem: 6 Uğur: 8

Tevfik Usta’nın Kerem ve Uğur’a verdiği puanlar şöyle:



Uğur: 7 Kerem: 8

Finalistler Ali Usta’nın mutfağına konuk olup kuzu incik yaptı. Ali Usta’nın puanları şöyle:

Kerem: 8 Uğur: 7

MASTERCHEF’TE SON YEMEK: İMZA YEMEĞİ

Yarışmacılar kendilerini temsil eden imza yemeğini yaptılar. Jüri her iki yarışmacının yemeğini de çok beğendi ve karar vermenin kendileri için çok zor olacağını belirttiler.

Kerem: 7 Uğur: 8