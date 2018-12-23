MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşındadır?

MasterChef Uğur, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Performansı sayesinde finale kalan Uğur Kardaş’ın MasterChef olup olamayacağı merak ediliyor. Genç yarışmacı normal hayatında da yarışmada olduğu kadar başarılı işlere imza atmış bir isim. İşte Uğur Kardaş’ın hayatı…
UĞUR KARDAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale’de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi’nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale’de ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.
Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.