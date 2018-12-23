MasterChef Türkiye'de birbirinden iddialı yarışmacıların kıran kırana mücadelesinin ardından finale kalmayı iki isim başardı. MasterChef Uğur Kardaş, finale ismini ilk yazdıran kişi oldu. Jürinin ve izleyicilerin beğenisini kazanan genç yarışmacı MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşındadır merak ediliyor. İşte MasterChef Uğur hakkında merak edilenler...

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MasterChef Uğur, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Performansı sayesinde finale kalan Uğur Kardaş’ın MasterChef olup olamayacağı merak ediliyor. Genç yarışmacı normal hayatında da yarışmada olduğu kadar başarılı işlere imza atmış bir isim. İşte Uğur Kardaş’ın hayatı…

UĞUR KARDAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale’de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi’nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale’de ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.

Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.