MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef ne zaman başlayacak?

MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef ne zaman başlayacak?

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı olan MasketChef için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, MasterChef yeni sezonunun 17 Temmuz Cuma günü başlayacağını duyurdu. Peki, MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? İşte detaylar…

Geçen sezon ekranlarda fırtınalar estiren ve izlenme oranlarında zirveye yerleşen MasterChef, bu sezonda da iddialı olacak. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yapacağı yarışma yarın (17 Temmuz) başlayacak.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Yemek yarışmasının sevenleri, yeni sezonda MasterChef'te yarışacak yarışmacıları merak ediyor. Acun Ilıcalı, MasterChef yarışma programı için dünyanın her yerinden 100 bin başvuru geldiğini açıklamıştı. MasterChef yarışmacıları, yarın ilk kez ekranlara çıkacak ve tanıtılacak.

MASTERCHEF İLK BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF GEÇEN SEZON YAŞANANLAR

MasterChef’te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef’in 5.’si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye’nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.