MasterChef yeni sezon başlama tarihi belli oldu! MasterChef jüri üyeleri kimler?

Geçtiğimiz sezon ilk kez ekranlarda gelen MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan programın jüri üyelerinde değişiklik yaşandı. MasterChef yeni sezonda Hazer Amani'nin yerine Danilo Zanna dahil oldu. İşte MasterChef yeni sezon tarihi..

Geçtiğimiz sezon tv8 ekranında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Master Chef Türkiye yarışmasının 2. sezonu başlama tarihi belli oldu. MasterChef Türkiye'nin ilk sezonunda jürilik görevini üstlenen şef Hazer Amani bu kez programda jürilik yapmayacak, Amani'nin yerine İtalyan Danilo Zanna görev alacak. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

MASTERCHEF YENİ SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Yarışmacıların belirli süre içerisinde, belirli malzemelerle istenilen yemekleri yaparak juriden puan aldığı MasterChef ikinci sezonu ile de TV8 kanalında olacak. MasterChef yeni sezonu 18 Ağustos Pazar TV8'de başlıyor.