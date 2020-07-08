MasterChef yeni sezon ne zaman başlayacak belli mi? Masterchef başvurusu nasıl yapılır?

MasterChef yeni sezon ne zaman başlayacak belli mi? Masterchef başvurusu nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda da Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olacağı MasterChef'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor.

MasterChef’in yeni sezonu için başvrular alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren MasterChef’te yer alan isimler yeni sezonda da kendilerinden istenen yemekleri üç jüri üyesine beğendirmeye çalışacak.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef için henüz yeni sezon başlama tarihi duyurulmadı. Yayınlanan fragmanlarda sadece “Yakında” bilgisi paylaşıldı. Ancak 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020'nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF BAŞVURU LİNKİ

MASTERCHEF’E NASIL BAŞVURULUR

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Masterchef başvurusu yapmak için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz.