Masterchef’de eleme adayları kimler oldu? Masterchef 18. bölüm fragmanı…

Masterchef Türkiye'de bu hafta takım kaptanları Beyaz Takım için Murat, Kırmızı Takım için ise Kerem oldu. Sevilen yarışmada takım oyunu da yine büyük heyecana sahne oldu. 29 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu merak ediliyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve eleme adayları...

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29 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Soruları Masterchef izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. MasterChef Türkiye’nin 29 Ekim’deki bölümünde dokunulmazlık yarışı yapıldı. Masterchef Türkiye’de bu hafta yapılan oylama sonucu ilk eleme adayı Tuğçe oldu. Fenomen yarışmanın bu akşam ekrana gelecek 18. yeni bölümde bir kişi daha hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF 18. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Yarışmacı sayısı 10’a düştüğü için kural değişikliğine gidildi. 17. bölümden itibaren eleme potasına 4 değil, 3 eleme adayı gidecek. Kaptanlık yarışmasını kazanan mavi takım kaptanı olunca, ilk turda bir değil iki takım üyesini seçebilecek.

CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE BEYAZ TAKIM, KIRMIZI TAKIMLA YARIŞTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle önlükler mavi – kırmızı değil, bayrağımızın renklerinde yani beyaz-kırmızı oldu. Yani Murat mavi değil, beyaz takımın kaptanı oldu. Kerem’i de kırmızı takım kaptanı seçti. Sırada beyaz takım ile kırmızı takım arasındaki takım yarışı var. Murat ve Kerem takım üyelerini seçti.

Beyaz takım: Kaptan Murat, Meltem, Uğur, Eslem, Mehmet

Kırmızı takım: Kaptan Kerem, Burcu, Tuğçe, Esra, Hakan