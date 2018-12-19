MasterChef’de sürpriz isim elendi! MasterChef’de finale kalan isimler belli oldu | Kim elendi?

MasterChef’de sürpriz isim elendi! MasterChef’de finale kalan isimler belli oldu | Kim elendi?

MasterChef izleyicileri yarışmanın finalinin yaklaşmasıyla heyecanla kimin elendiğini merak ediyor. MasterChef'de yarışmacıların performansları final yaklaştıkça artıyor. Dün gece yayınlanan MasterChef bölümüyle elenen isimlerden biri daha belli oldu ve finalist isimler açıklandı. MasterChef'de sürpriz isimin elenmesinin ardından finale kalanlar da belirlendi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde Burcu, Uğur ve Kerem kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Yemek konusunda kendine güvenen ve hünerlerini sergileyen yarışmacılar kıran kırana bir performans sergiledi. Kıyasıya rekabetin ardından bir kişi elendi, iki kişi de finale kaldı. MasterChef’in final programı 23 Aralık Pazar akşamı yapılacak ve gözler bu finalde olacak…

MASTERCHEF’DE FİNALE KİMLER KALDI?

Şefler son elemede Kerem ve Burcu’dan biri Türk, diğeri dünya mutfağından iki yemek yapmasını istediler. Bonfilenin ana malzeme olduğu etapta yarışmacılar 45 dakika için ikişer çeşit yemek yaptı. Jüri yarışmacıların yemeklerini tattıktan sonra kararını verdi. MasterChef 3’lü finalde elenen isim pasta şefi olan Burcu oldu. Böylece MasterChef Türkiye’nin büyük finalinde Uğur ve Kerem yarışma hakkı kazandı.



23 Aralık Pazar günü yarışacak finalistler Uğur ve Kerem oldu. MasterChef’de Burcu dün gecenin elenen ismi oldu. 23 Aralık Pazar akşamı finalde birinci gelen kişi MasterChef olacak ve büyük ödülü kazanacak.

PAZAR GÜNÜ BÜYÜK FİNAL

MasterChef’in pazar günkü bölümünde büyük final heyecanı yaşanacak ve Uğur ile Kerem birincilik için yarışacak.

DİKKAT ÇEKEN JÜRİ

Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi uzmanların bulunduğu MasterChef Türkiye yarışmasında aşçılar en iyi olduğunu ispat edebilmek için elinden geleni yapıyor.