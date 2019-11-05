MasterChef’de ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef son bölümde kazanan takım…

MasterChef, güzel yemeklerin yanında büyük rekabetle de dikkat çekiyor. Dün akşamki MasterChef bölümünde iki takım da Lübnan mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Peki MasterChef son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef son bölüme dair detaylar...

MasterChef Türkiye, 41. son bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu. Takımların belirlenmesinin ardından Lübnan mutfağından farklı tadları en iyi şekilde yapmak için kıyasıya yarışan takımlar büyük bir mücadeleye girdi.

MASTERCHEF’TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu Cemre kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Güzide Kırmızı Takım kaptanını ise Eda olarak seçti.

Mavi Takım: Cemre (kaptan),Yasin, Kıvanç, Suna, Alican, Mustafa,

Kırmızı Takım kaptanı: Eda (kaptan), Ekin, Batuhan, Rıfat

Mavi takım MasterClass ödülünü aldı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ İÇİN LÜBNAN MUTFAĞINDAN LEZZETLER YAPILDI

MasterClass ödülü için Lübnan mutfağından humus, babagannuş, tabbule, şiş tavuk, şiş köfte, sarımsaklı toum, kibbe (içli köfte),taş kadayıf yemekleri yapıldı. Humusu kırmızı takım kazandı. Babagannuşu mavi takım kazandı. Tabbuleyi mavi takım kazandı. Kibbeyi mavi takım kazandı. Şiş köfteyi kırmızı takım kazandı. Taş kadayıfı kırmızı takım kazandı. Şiş tavuğun ve yarışmanın kazananı mavi takım oldu.