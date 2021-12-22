MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu da eşinden boşandı
'MasterChef' adlı yemek yarışması programıyla adını duyuran şef Somer Sivrioğlu ile 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu arasında çekişmeli devam eden boşanma davası sonuçlandı.
‘MasterChef’ yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı.
2019 yılında Aslı Sivrioğlu, ünlü şefe çekişmeli boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu’nun program editörlerinden birisiyle gizli aşk yaşadığı iddia edilmişti.
TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMEDİ
Pandemi dönemine takılan boşanma davası bugün sonuçlandı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Duruşmaya taraflar katılım sağladı.
Somer Sivrioğlu, “Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur” dedi.
Aslı Sivrioğlu ise “Ben de boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur” ifadelerini kullandı.
VELAYET ANNEDE
Çift anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuklarının velayeti Sydney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer şef, Sydney’e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilecek.