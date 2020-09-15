MasterChef’ta kaptanların düellosunda kim kazandı? Haftalık takımlar belirlendi…

MasterChef Türkiye 2020'nin bu geceki yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Takım kaptanlığı oyunu sonrası haftalık yeni takımlar oluşturulurken, kaptanların düellosu nefesleri kesti. Gecenin kazananı ise mavi takım kaptanı Furkan oldu. İşte MasterChef'in 14 Eylül tarihli son bölümünde yaşananlar...

Yayınlandığı her gün ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2020’de beşinci haftaya girildi. 16 yarışmacının MasterChef olabilme hayaliyle çıktığı yolda bu akşam kaptanlık mücadelesi yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımların oluşturulduğu gecede, Furkan mavi takım kaptanlığını alırken karışısına yedeklerden dahil olan Selin’i kırmızı takım kaptanı olarak seçti.

HAFTALIK TAKIMLAR OLUŞTURULDU

MasterChef’in bu akşamki 54. bölümünde yarışmacılar, verilen 40 dakikalık süre içinde ana malzeme olarak verilen Oreo ile yaratıcı bir tatlı yapmaları gerekiyordu. Süre bitimi ve şeflerin yaptığı tadımlar sonrasında gecenin en başarılı üç ismi olarak Furkan, Emir ve Ayyüce seçildi.

Mavi takımın kaptanı Furkan, kırmızı takım kaptanını seçmeye hak kazandı ve Selin adını verdi. Bu hafta, yarışmaya yedeklerden katılan Selin Aydın, ilk haftasında Kırmızı takım kaptanı olarak zorlu bir görev üstlenmek zorunda kaldı. Kaptanların belirlenmesi sonrasında ise Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları teker teker seçilmeye başlandı.

Mavi takım kaptanı Furkan, ilk tercihini Emir’den kullandı. Selin ise Kırmızı takıma ilk aldığı yarışmacı Barbaros oldu. Devamında ise kaptanlar hem kendi akıllarında olan hem de takımlarına aldıkları yarışmacıların yönlendirmesi ile MasterChef’te yeni haftanın takımlarının kadrolarını oluşturdular

MAVİ TAKIM: Furkan (Kaptan), Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur.

KIRMIZI TAKIM: Selin (Kaptan), Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray.

KAPTANLARIN DÜELLOSU

İki kaptanın ilk takım oyununda takımlarına 5 dakika ekstra süre kazandırmak için çıktıkları düelloda yapacakları yemek kadınbudu köfte olarak açıklandı. Furkan ve Selin arasındaki mücadelede en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı Furkan oldu..