MasterChef’te ana kadronun 9. ismi kim oldu? İşte 10 Ağustos MasterChef’te kazanan yarışmacı…

MasterChef’te ana kadronun 9. ismi kim oldu? İşte 10 Ağustos MasterChef’te kazanan yarışmacı…

MasterChef Türkiye 2020'de heyecan artarak sürüyor. Yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde 16 kişilik ana kadroya katılacak bir isim daha belirlendi. Yeni final turunun ilk oyununda 14 yarışmacı arasından 6 isim belirlendi ve bir kişi kazanan olarak ana kadroya dahil oldu. İşte 10 Ağustos MasterChef'te kazanan yarışmacı...

Tv8 ekranlarında ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında 16 kişilik ana kadroyu belirleyecek 8 isim için ilk final turu bugün yapıldı. Bu akşamki final turunda bir yarışmacı ana kadronun 9. ismi olarak seçildi. Yarışmacılar şeflerin verdiği çerkez tavuğu ve sosya sosu ile yemek hazırlayarak birinci seçilmek için ter döktü. İşte MasterChef’te bu akşam yaşananlar…

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 16 kişilik ana kadrosunu belirlemek için yeni final turuna geçildi. Bu akşamki 21. yeni bölümde 14 yeni yarışmacı arasından ilk olarak 6 isim belirlendi. Bu 6 yarışmacı arasından ise 1 kişi, ana kadronun 9. yarışmacısı olarak seçildi.

MasterChef 2020’nin bu akşamki bölümünde 6 yarışmacı arasından sosya sosu ile en iyi yemeği hazırlayan yarışmacı Barbaros Yoloğlu seçildi ve ana kadroya katılan 9. yarışmacı oldu.