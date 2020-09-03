MasterChef’te dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belli oldu

MasterChef'te bölümler ilerlerken rekabet seviyesi artıyor. Dün akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda hünerlerini konuşturdular. Geçtiğimiz gün yapılan turlar sonrası Özgül ve Duygu eleme adayı olarak belirlenmişti. Dün yapılan mücadelede iki eleme adayı daha belli oldu.

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla şefler, yarışmacılardan bu hastaların yiyebileceği türden 5 tabaklık bir menü hazırlamalarını istedi. Mücadele sonucunda şefler kırmızı takımı seçti ve dokunulmazlık ödülü kırmızı takımın oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ BARBAROS’UN OLDU

Bireysel dokunulmalık oyununa çıkan mavi takım yarışmacıları, en iyi ‘Tom Yum goong' çorbasını yapmak için mücadele verdi. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.

HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros haftanın 3. eleme adayı olarak Berker‘i söyledi. Daha sonra mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından da en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi. Geçtiğimiz gün yapılan turlar sonrası Özgül ve Duygu eleme adayı olarak belirlenmişti.