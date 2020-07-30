MasterChef’te Danilo Zanna’nın Çiçek Abbas repliği güldürdü

Danilo Zanna, Yeşilçam klasiklerinden Çiçek Abbas'ta yer alan 'Çilemse çekerim, kaderimse gülerim' repliğini yapılan yemeğe uyarlayarak söylemeye çalıştı ancak bunda başarılı olamayınca hem yarışmacıyı şaşırttı hem de diğer şeflere kahkaha attırdı.