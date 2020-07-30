MasterChef’te Danilo Zanna’nın Çiçek Abbas repliği güldürdü
MasterChef programında eğlenceli anlar yaşandı. Programdaki jüri üyelerinden biri olan Şef Danilo Zanna Çiçek Abbas filminden bir repliği söylerken karıştırdı.
“KADERİMSE GÜLERİM, CHURROS’SA YERİM..”
Yarışmacıların yaptığı tatlıya göndermede bulunmak isteyen ve ‘Çilemse çekerim, kaderimse gülerim’ repliğini değiştirip, ‘Kaderimse gülerim, Churros’sa yerim’ demeye çalışan Danilo Şef’in ne dediğini anlayamayan şefler bu anlarda uzun süre gülüştü.