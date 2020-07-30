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MasterChef’te Danilo Zanna’nın Çiçek Abbas repliği güldürdü
MasterChef’te Danilo Zanna’nın Çiçek Abbas repliği güldürdü
Danilo Zanna, Yeşilçam klasiklerinden Çiçek Abbas'ta yer alan 'Çilemse çekerim, kaderimse gülerim' repliğini yapılan yemeğe uyarlayarak söylemeye çalıştı ancak bunda başarılı olamayınca hem yarışmacıyı şaşırttı hem de diğer şeflere kahkaha attırdı.
Magazin 30 Temmuz 2020 - 09:40

MasterChef programında eğlenceli anlar yaşandı. Programdaki jüri üyelerinden biri olan Şef Danilo Zanna Çiçek Abbas filminden bir repliği söylerken karıştırdı.

“KADERİMSE GÜLERİM, CHURROS’SA YERİM..”

Yarışmacıların yaptığı tatlıya göndermede bulunmak isteyen ve ‘Çilemse çekerim, kaderimse gülerim’ repliğini değiştirip, ‘Kaderimse gülerim, Churros’sa yerim’ demeye çalışan Danilo Şef’in ne dediğini anlayamayan şefler bu anlarda uzun süre gülüştü.

 

Son güncelleme: 09:41 - 30.07.2020