MasterChef’te dokunulmazlık mücadelesi! Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te yarışmacılar bu hafta Silivri'de yarıştı. Silivri civarına özgü yemekleri yapan yarışmacılar dokunulmazlık ödülü için yarıştı. Ortaya koyulan performans sonrasında mavi takım kazandı ve takım olarak dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef’te bu hafta oynanan ilk iki dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip gelirken bu akşamki yarışın kazananı mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık ödülü için yarıştı.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanmak için yarışan kırmızı takımda ödülü Barbaros kazandı ve Arem’in adını söyledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takımda Furkan, Ebru, Duygu ve Ayyüce eleme adayları seçildi. Bugün ise Arem ve yapılan oylama sonrasında Eray eleme adayı oldu.